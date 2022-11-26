وجاء هدفا المنتخب البولندي من أقدام كل من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 39، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 81.

وبات في رصيد بولندا 4 نقاط، بعد فوزه اليوم وتعادله في أول مباراة أمام المكسيك.

أما المنتخب السعودي، فقد تجمد رصيده في 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين مقابل واحد.

وكان رفاق سالم الدوسري يمنون النفس بالفوز على بولندا لضمان التأهل بصفة رسمية إلى الدور الثاني.

وفي وقت لاحق اليوم، سيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المكسيكي، حيث سيبحث زملاء ليونيل ميسي عن أول 3 نقاط لهم في مونديال قطر.

جدل تحكيمي

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا بعد انتقد متابعون أداء الحكم ويلتون سامبايو، وقالوا إنه حرم المنتخب السعودي من إعادة ضربة جزاء لأن قدم الحارس تشيزني لم تكن على الخط أثناء تنفيذها من طرف سالم الدوسري.

كما أشاروا إلى أن التدخل القوي للظهير الأيمن البولندي ماتي كاش في حق الدوسري في الدقيقة 15، كان يستحق "بطاقة حمراء وليس صفراء فقط".