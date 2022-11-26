وقالت وزارة الداخلية القطرية إن الحريق اندلع بعد الظهر مباشرة بالتوقيت المحلي في جزيرة تابعة لمدينة لوسيل، والتي تستضيف مباريات عدة للمونديال، بما في ذلك مباراة الأرجنتين والمكسيك التي تقام في وقت متأخر من اليوم السبت.

كان الحريق على بعد حوالي 3.5 كيلومترات من ملعب لوسيل، أطلق الدخان دخانا أسود كثيفا في السماء، وهو ما كان يمكن رؤيته من سوق في وسط الدوحة بينما كان مشجعو كأس العالم يتنقلون بين المحلات التجارية والمطاعم.