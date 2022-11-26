أعلن المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.
وجاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي أمام بولندا كالتالي:
حارس المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، محمد البريك.
خط الوسط: سامي النجعي، عبدالإله المالكي، محمد كنو.
خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري.
واستهل المنتخب السعودي مشواره من كأس العالم بالفوز بثنائية مقابل هدف أمام نظيره الأرجنتيني، فيما تعادل المنتخب البولندي أمام نظيره المكسيكي في الجولة ذاتها.