أعلن المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره البولندي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.