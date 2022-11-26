ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متقدما على كل من بولندا والمكسيك اللذين يحتلان المركز الثاني بالتساوي برصيد نقطة لكل منهما، فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأخير من دون نقاط.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى بلوغ دور الستة عشر للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة.

وكان المنتخبان التقيا 4 مرات وديا أقيمت في السعودية وانتهت كلها بفوز بولندا.

غير أن مباراة، اليوم السبت، ستكون مختلفة تمامًا نظرا لحرص المنتخب السعودي على الحفاظ على المسيرة المشرفة التي ظهر عليها أمام الأرجنتين، ومن أجل التأهل للدور الثاني.

أما نجم برشلونة الحالي وبايرن ميونيخ السابق، وكابتن المنتخب البولندي، روبرت ليفاندوفسكي هداف بولندا والبايرن، فيتعين عليه أن يقدم اختبارا جديدا من أجل محاولة التسجيل في كأس العالم لأول مرة في مسيرته، خصوصا وأنه فشل في التسجيل في المباراة السابقة أمام المكسيك، وأضاع ركلة جزاء.

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