السعودية افتتحت مفاجآت كأس العالم 2022 بقلب تأخرها أمام الأرجنتين من 1-0 إلى 2-1 لتقتنص 3 نقاط ثمينة تعزز آمال العبور إلى دور الستة عشر.

إنجاز تاريخي

منتخب السعودية يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وفي مشاركاته الخمس السابقة كان الخروج من الدور الأول هو السائد باستثناء مرة واحدة فقط.

في مونديال أميركا 1994 تأهل منتخب السعودية إلى الدور التالي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر في دور الستة عشر أمام السويد بنتيجة 3-1.

رجال المدرب الفرنسي هيرفي رينار يحلمون بتكرار إنجاز العبور إلى ثمن نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما، وللمرة الثانية في تاريخ الأخضر.

يصطدم منتخب السعودية بالفريق البولندي الذي يضم بين صفوفه روبيرت ليفاندوفيسكي نجم برشلونة الإسباني، وأحد أفضل مهاجمي العالم.

هيرفي رينار قال عن المباراة: "مواجهة بولندا أصعب من الأرجنتين لاعتبارات أسرية بالنسبة لي، فزوجتي تنتمي إلى بولندا لكنها سترتدي قميص السعودية معنا غدا".

مدرب السعودية تحدث بجدية أكبر عن لقاء بولندا، قائلا: "درسنا الخصم جيدا مثلما فعلنا مع الأرجنتين، خضنا فقط مباراة واحدة من 3 لقاءات في المجموعة، التأهل هو هدفنا وبالتالي لم نصل إلى ما نريد حتى الآن".

ثقة ودوافع

يرى تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا أن السعودية لديها دوافع كبيرة من أجل تحقيق الفوز على فريقه في لقاء الجولة الثانية.

تشيسلاف قال عن المباراة: "لا نشعر بالخوف بعد المباراة الأولى، أنهينا الاستعداد جيدا لمباراة السعودية، وجاهزون للتعامل مع مجريات اللقاء".

ميشنيفيتش رفض سحب مهمة تنفيذ ركلات الجزاء من نجم الفريق روبيرت ليفاندوفيسكي بعد إهداره ركلة جزاء أمام المكسيك، وعبر عن ثقته في مهاجم برشلونة للتسجيل إذا أتيحت له نفس الفرصة أمام السعودية.