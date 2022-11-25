وقال طبيب المنتخب البرازيلي، الجمعة، إن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات بكأس العالم، أمام سويسرا والكاميرون، بعد تعرضهما لإصابات في الفوز 2-0 على صربيا الخميس.

وقال للصحفيين: "خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر الجمعة، ووجدنا تمزقا في أربطة الكاحل".

وأضاف: "سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم".

وتحلم جماهير البرازيل برؤية نجم الفريق يعود للعب في المونديال قبل نهايته، حتى وإن تحقق ذلك في الأدوار اللاحقة.

وستخوض البرازيل مباراة دور الـ16 يوم 5 ديسمبر المقبل، أي بعد 10 أيام بالضبط، وهي المدة التي يتمنى جهاز المنتخب أن تكون كافية لشفاء نجم الفريق.