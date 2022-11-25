مونديال 2022:

المباراة: قطر 1-3 السنغال

الملعب: استاد الثمامة

المدينة: الدوحة

الدور الأول

المجموعة الأولى

الحكم: الإسباني أنطونيو لاهوز

الأهداف: بولاي ديا (41)، فمارا ديدياو (48)، محمد مونتاري (78)، أحمدو بامبا دينغ (84).

ولم يقدم المنتخب القطري، صاحب الأرض والجمهور، ما يشفع له لتحقيق الفوز، وخضع لجهود السنغاليين الذين أرادوا تعويض خسارة المباراة الأولى.

وسجل للسنغال بولاي ديا (41) وفمارا ديدياو (48) وأحمدو بامبا دينغ (84)، بينما نال محمد مونتاري شرف تسجيل أول هدف بتاريخ قطر في بطولات كأس العالم.

وأنعشت بذلك السنغال آمالها بالتأهل من المجموعة، قبل مواجهة الإكوادور في الجولة الأخيرة.

أما قطر، فأصبحت على بعد خطوة من الخروج رسميا من المونديال، وسيتحقق ذلك الأمر في حال تعادل هولندا والإكوادور لاحقا، أو انتصار هولندا، وسيبقي انتصار الإكوادور على هولندا الأمل للقطريين بتحقيق "معجزة"، وهزيمة هولندا بنتيجة كبيرة في الجولة الأخيرة.