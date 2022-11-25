وتصدر لاعبين عربيين من منتخبي السعودي وتونس المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في هذا المونديال، حيث احتل المدافع السعودي ياسر الشهراني رأس قائمة اللاعبين الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة "interceptions"، وعددها 6 اعتراضات، متفوقا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.

كما جاء مدافع منتخب تونس علي العابدي في المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتدخلات ناجحة على الكرة "tackles"بخمسة تدخلات، متساويا مع تايلور أدامز لاعب المنتخب الأميركي، ونيكولا ميلونكوفيتش لاعب منتخب صربيا.

ويذكر أن منتخب السعودية قدم أفضل عروضه في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين وحقق فوزا تاريخيا على زملاء ميسي ( 2-1 )، بفضل الأداء القتالي للاعبين، والمستوى المميز الذي قدموه، مما جعلهم يخطفون النجومية في الجولة الأولى للمونديال.

كما قدم لاعبو منتخب تونس مباراة قوية أمام الدنمارك المدجج بكامل نجومه وحققوا تعادلا ثمينا، مثلما نال لاعبو منتخب المغرب الاحترام والتقدير بعد العرض القوي الذي قدموه أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في مونديال 2018.

وفي بقية إحصائيات الدور الأول لمونديال قطر 2022، تصدر كل من الإنجليزي هاري كين والبرتغالي برونو فرنانديز قائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بصناعة الأهداف، وذلك بتمريرتين لكل منهما. بينما تصدر قائمة أكثر اللاعبين بتمريرات حاسمة الفرنسي أنطوان غريزمان بستة تمريرات، يليه الدنماركي كريستيان اريكسون بخمسة تمريرات.

وفي قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى تقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصدارة مع الألمانيين غوندوغان وسيرج غنابري بثلاثة تسديدات لكل منهما. أما بالنسبة لأكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات فجاء لاعب منتخب غانا محمد قدوس في الصدارة بأربع مراوغات متتالية وبنسبة نجاح 66 بالمئة، يليه لاعب منتخب المكسيك هيرفين لوزانو بأربع مراوغات أيضا لكن بنسبة 57 بالمئة، وفي المركز الثالث الفرنسي كيليان مبابي بثلاث مراوغات متتالية وبنسبة نجاح بلغت 33 بالمئة.

وفي قائمة أفضل ثلاثة لاعبين استعادوا حيازة الكرة خلال مباريات الدور الأول، نجد كل من الكرواتي لوكا مودريتش والسويسري نيكو ألفيدي بـ 11 استعادة ناجحة لكل منهما.