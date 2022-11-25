وخسرت قطر في مباراة الافتتاح بنتيجة (2-0) لتسجل رقما سلبيا كأول منتخب في تاريخ البطولة يخسر الافتتاح على ملعبه، بينما خسرت السنغال بنفس النتيجة لتتبخر أحلام التفوق على فريق أوروبي والمنافسة على الصدارة.

نداء للجماهير

وجه إسماعيل محمد لاعب المنتخب القطري نداء إلى الجماهير في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء السنغال، من أجل الحضور بكثافة لدعم الفريق أمام بطل إفريقيا.

تساءل البعض عن سبب الظهور الباهت لمنتخب قطر بطل آسيا أمام إكوادور، لكن إسماعيل محمد أكد أن الوجه الحقيقي للعنابي سيظهر أمام السنغال.

وقال إسماعيل: "نعرف أننا لم نقدم المطلوب ضد إكوادور، لكننا عازمون على تقديم الوجه الحقيقي للفريق والظهور بصورة مشرفة، بعد أن طوينا صفحة لقاء الافتتاح".

قطر تواجه خطر رقم سلبي جديد، بأن تكون الدولة الثانية في التاريخ التي تنظم البطولة ولا تنجح في تخطي دور المجموعات، بعد جنوب إفريقيا في مونديال 2010.

يعول فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري على الكثير من نجوم الفريق، لكن يعد أكرم عفيف هو الخيار الأول للوصول إلى مرمى الحارس إدوارد ميندي.

ثقة عمياء