وذكر تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي تدرب الخميس بعيدا عن باقي لاعبي المنتخب، استعدادا للقاء المكسيك، السبت.

ووفق "ماركا" فإن ميسي لا يزال يعاني من إصابة تعرض لها أثناء قيامه بالإحماء، قبل مباراة الأرجنتين والإمارات، استعدادا لكأس العالم.

وما يثير قلق مدرب الفريق أن الإصابة التي تعرض لها ميسي وهي التهاب في وتر العرقوب، والتي حرمت "البرغوث" من لعب مباراة سان جرمان ولوريان بالدوري الفرنسي قبل المونديال، تبدو وكأنها قد عادت بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية بهدفين مقابل واحد.

هل يغيب ميسي عن مواجهة المكسيك؟

تقرير "ماركا" أكد أن ميسي سيشارك في مباراة فريقه القادمة أمام المكسيك، إلا أن الخوف يأتي من احتمال تطور إصابة اللاعب أو تعرضه لأخرى جديدة.

وتوقعت الصحيفة الرياضية أن يجري سكالوني تغييرات في تشكيلة فريقه ضد المكسيك، مستبعدة بقاء ميسي على مقاعد الاحتياط، وذلك نظرا لأهمية اللقاء بالنسبة لـ"راقصي التانغو".