وجاءت تعليقات ألفيس، الذي يشارك مع "راقصي السامبا" حاليا في كأس العالم، خلال مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية الإيطالية.

وتزامل صاحب الـ39 عاما الذي يلعب في الدوري المكسيكي حاليا، لموسمين مع مبابي في باريس سان جرمان، لكن تجمعه علاقة قوية مع ميسي زميله في برشلونة الإسباني سابقا، ونيمار الذي لعب معه في الفريق الكتالوني وسان جرمان ومنتخب البرازيل.

وحملت تصريحات ألفيس هجوما حادا على مبابي، وإشارة إلى احتفاظه بالكرة أكثر من اللازم وتفضيله الاعتماد على نفسه بدلا من التمرير لزملائه.

ماذا قال ألفيس عن مبابي؟

• "مبابي ظاهرة، لكنه لم يفهم بعد أن زميليه في الهجوم ظاهرتان أكبر منه".

• "نيمار وميسي فريدان. بإمكانهما رؤية وفعل أشياء لا يمكن للآخرين رؤيتها أو فعلها".

• "اللاعب العظيم عليه أن يعرف ويفهم دائما مع من يلعب. زملاؤك يعززون قدراتك".

• "عليك أن تكون ذكيا للاستفادة من إمكانات نيمار وميسي. إنهما عبقريان. أعتقد أن بإمكاني التحكم بالكرة، لكن عندما ألعب مع ميسي أعطه إياها، وكذلك مع نيمار".

• "إذا مرر مبابي الكرة لميسي ونيمار سيسجل 150 هدفا".