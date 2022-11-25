ويعتبر المدير الفني للمنتخب الأميركي غريغ برهالتر نفسه صديقا لنظيره الإنجليزي غاريث ساوثغيت، إلا أن التواصل بينهما انقطع مؤخرا قبل وصول الفريقين إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022.

والخميس قال برهالتر قبل يوم واحد من لقاء فريقه المهم مع المنتخب الإنجليزي: "كنت أتحدث معه عبر واتساب لكنني لم أر علامة التحديد الزرقاء. لذلك لا أعرف ما الذي يحدث".

وأضاف المدير الفني الأميركي: "لقد توقفنا نوعا ما. سنستكمل علاقتنا بعد الغد".

وكان مدرب الولايات المتحدة يشير إلى تحول علامات الإرسال على تطبيق "واتساب" إلى اللون الأزرق عندما يقرأ المستلم الرسالة، لكن يمكن للمستخدمين ضبط الهاتف لإبقائها رمادية.

ولم يعلق ساوثغيت على ما إذا كان غير إعدادات هاتفه، لكنه سئل عما إذا كان من الممكن أن تكون له صداقة حقيقية مع مدرب منافس.

وقال مدرب إنجلترا مازحا: "لا"، قبل أن يستطرد موضحا: "يمكنك بالطبع، لكن الجميع يعرف كيف يعمل في لعبتنا. أنتم تتنافسون ضد بعضكم البعض وعندما تنتهي تعودون إلى الصداقة. هذه هي الرياضة".

ويلتقي المنتخبان الجمعة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، التي تتصدرها إنجلترا بـ3 نقاط، تليها كل من ويلز والولايات المتحدة ولكل منهما نقطة، بينما تتذيل إيران المجموعة بلا رصيد.