تصريحات مقتضبة من رونالدو للصحفيين عقب اللقاء:

• "كانت لحظة جميلة. كأس العالم الخامسة لي".

• "لقد فزنا. بدأنا بشكل جيد. إنه فوز مهم للغاية. نعلم جيدا أن المباراة الأولى في كأس العالم تضع حجر الأساس لمشوارك".

• "الشيء الوحيد المهم هو فوز البرتغال. لا يهمني أي شيء آخر"، وذلك ردا على سؤال حول رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الأسبوع.

وسجل رونالدو هدف البرتغال الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثامنة، ليضع فريقه على الطريق الصحيح.

وتسابق لاعبو الفريق البرتغالي بأكمله نحو خط التماس ليحتفلوا مع رونالدو، الذي تفوق على بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزه، باعتباره اللاعب الوحيد الذي هز الشباك في 5 بطولات مونديال منفصلة.

وهذه هي البطولة الكبرى العاشرة على التوالي التي يسجل فيها رونالدو.