انفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة الخميس، برقم قياسي تاريخي، أزاح به أساطير الكرة مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد بالتاريخ، الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وذلك بعد هدفه في مرمى غنا مساء الخميس.
وتجاوز رونالدو بذلك أساطير اللعبة، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان سجلا في 4 نسخ مونديالية فقط.
وسجل رونالدو في مونديال 2006 (هدف واحد) ومونديال 2010 (هدف واحد) ومونديال 2014 (هدف واحد) ومونديال 2018 (4 أهداف) والآن هدف في مونديال 2022.
وتجاوز رونالدو 4 لاعبين، سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم فقط، وهم:
- البرازيلي بيليه سجل في 1958 و1962 و1966 و1970.
- الألماني أوفه زيلر سجل في 1958 و1962 و1966 و1970.
- الألماني ميروسلاف كلوزه سجل في 2002 و2006 و2010 و2014.
- الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل في 2006 و2014 و2018 و2022.