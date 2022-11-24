وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد بالتاريخ، الذي يسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وذلك بعد هدفه في مرمى غنا مساء الخميس.

وتجاوز رونالدو بذلك أساطير اللعبة، مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان سجلا في 4 نسخ مونديالية فقط.

وسجل رونالدو في مونديال 2006 (هدف واحد) ومونديال 2010 (هدف واحد) ومونديال 2014 (هدف واحد) ومونديال 2018 (4 أهداف) والآن هدف في مونديال 2022.

وتجاوز رونالدو 4 لاعبين، سجلوا في 4 نسخ من كأس العالم فقط، وهم: