وشهد المونديال رابع مباراة بنتيجة 0-0، الخميس، بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية. وسبقت هذه المباراة 3 لقاءات "سلبية"، وهي المكسيك وبولندا، والدنمارك وتونس، والمغرب وكرواتيا.

ووفقا لمعد النتاج السلبية حتى الآن، فيبدو أن مونديال 2022 في طريقه لتحطيم الرقم القياسي بعدد التعادلات السلبية في تاريخ المونديال.

ويعتبر رقم 7 مباريات بتعادل سلبي، هو الرقم القياسي في نسخة واحدة، وشهدته 4 نسخ مونديالية، وهي 1982 في إسبانيا، و2006 في ألمانيا، و2010 في جنوب إفريقيا، و2014 في البرازيل.

وقد تتجاوز النسخة الحالية ذلك الرقم، خاصة وأنها سجلت 4 تعادلات سلبية في الجولة الأولى فقط.

يذكر أن نسخة 2018 في روسيا شهدت تعادلا سلبيا واحدا فقط، بين الدنمارك وفرنسا.