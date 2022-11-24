مع انتهاء المباريات الأولى للمنتخبات العربية، في مونديال 2022، بنتائج متفاوتة، كان لا بد من تقييم مستويات الممثلين الأربعة، خاصة وأن البداية كانت مبشرة جدا، بمونديال عربي مختلف عما عهدناه.