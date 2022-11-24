مع انتهاء المباريات الأولى للمنتخبات العربية، في مونديال 2022، بنتائج متفاوتة، كان لا بد من تقييم مستويات الممثلين الأربعة، خاصة وأن البداية كانت مبشرة جدا، بمونديال عربي مختلف عما عهدناه.
قطر
- افتتحت قطر المونديال على أرضها وبين جماهيرها، وبعد حفل مبهر، فشل "العنابي" القطري بالإبهار، وظهر أضعف العرب بالمونديال.
- المنتخب القطري ظهر غير مستعد للحدث الكبير، وتعرض لهزيمة مستحقة على يد الإكوادور بنتيجة 0-2، في مباراة لم يستطع القطريون فيها إحراج ممثل أميركا الجنوبية بأي شكل من الأشكال.
السعودية
- الأخضر السعودي كان أفضل العرب بعد الجولة الأولى، فسجل نتيجة تاريخية أمام الأرجنتين بقيادة أسطورتها ميسي، ليضع المنتخب السعودي قدما في دور الـ16، لأول مرة منذ مشاركته الأولى في مونديال 1994.
- السعودية هزمت الأرجنتين 2-1، وأصبحت حديث عالم كرة القدم، وأدخلت قصتها في الفصل الأول لكتاب "العرب والمونديال".
تونس
- "نسور قرطاج" ظهروا بشكل أفضل من المتوقع، وقارعوا الدنمارك بشراسة، حتى كادوا أن ينتزعوا الانتصار.
- الدنمارك إحدى أقوى منتخبات أوروبا، لم تستطع تجاوز تونس، واكتفت بالتعادل 0-0، لتعقد المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا أستراليا وفرنسا.
المغرب
- المنتخب المغربي دخل بثقة عالية، لم نعهدها من المنتخبات العربية في المونديال بالسابق، بالرغم من أنهم واجهوا وصيف مونديال 2018، منتخب كرواتيا.
- المغرب تعادلت سلبا مع كرواتيا، وهي نتيجة "محترمة"، ولكن قد يندم المغاربة على الفشل في "خطف" الفوز، لأن كرواتيا لم تظهر كما عهدناها في الأعوام الأخيرة.