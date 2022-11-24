وأكد ساوثغيث أن هاري كين قائد الفريق حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة يوم الجمعة مع الولايات المتحدة، بعد التعافي من كدمة في الكاحل.

وقال ساوثغيت في مقابلة تلفزيونية: "حالته جيدة. بذل جهدا أكبر بصورة فردية اليوم لكنه سيعود إلى تشكيلة الفريق غدا وكل شيء على ما يرام قبل المباراة".

وأضاف: "أخضعناه للفحص للتأكد. أعتقد أنه في بعض الحالات أثناء علاج بعض المشكلات يتعين عليك أن تعرف على وجه الدقة ما يجري وتبين أن كل شيء على ما يرام".

وأوضح أن "الأمر لا يتعلق كثيرا بالكاحل بكل بالقدم أكثر. كان الالتحام ضعيفا وأعتقد أننا لحسن الحظ لم نتأثر كثيرا به".

وتعرض كين للكدمة مباشرة قبل نهاية الشوط الأول في فوز إنجلترا على إيران 6-2 في الجولة الأولى الاثنين الماضي واستبدل في الشوط الثاني.

وخضع لفحص بالأشعة يوم الأربعاء لكن ساوثغيت أكد أنه لا توجد أي خطورة وأن اللاعب جاهز ولائق لمواجهة المنتخب الأميركي.

وأحرز كين 51 هدفا دوليا لمنتخب إنجلترا ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم واين روني الهداف التاريخي للمنتخب.