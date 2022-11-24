وبانتصارها 7-0، سجلت إسبانيا "سابع" أثقل نتيجة في تاريخ المونديال، متساوية مع 4 منتخبات أخرى سجلت نفس النتيجة العريضة.

ولكن يبقى الرقم "10" هو التحدي الصعب، والرقم القياسي الصامد، وهو عدد الأهداف التي سجلها نجوم هنغاريا في مرمى السلفادور بمونديال 1982.

هنا أكبر النتائج في تاريخ بطولات كأس العالم: