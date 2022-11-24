فهي أول نسخة من المسابقة سيتم تنظيمها في 3 دول، كما تعتبر هذه البطولة هي الأولى التي ستشهد مشاركة 48 فريقاً بدلاً من 32.

وستكون هذه أول بطولة كأس عالم منذ عام 2002 تستضيفها أكثر من دولة والأولى بمشاركة أكثر من دولتين.

فيما يلي كل ما تحتاج معرفته من معلومات عن نهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في 2026:

أين ستقام كأس العالم 2026؟

ستقام نسخة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ومن ثم ستكون أول بطولة تقام في 3 دول مختلفة.

مباريات البطولة في الولايات المتحدة ستقام في مدن سياتل وسان فرنسيسكو ولوس أنجلوس وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستن وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك-نيوجيرزي.

ستقام مباريات البطولة في المكسيك في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري.

المباريات في كندا ستقام في فانكوفر وتورونتو.

متى ستقام نهائيات كأس العالم 2026؟

لم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعد عن مواعيد إقامة البطولة على وجه التحديد.

ستعود كأس العالم إلى موعدها المعتاد في شهري يونيو ويوليو في 2026 بعد قرار إقامتها في نوفمبر وديسمبر في 2022 في قطر بسبب حرارة الصيف في الدولة الخليجية حيث تتجاوز درجة الحرارة صيفا 40 درجة مئوية.

كم عدد المنتخبات التي ستنافس في نهائيات كأس العالم 2026؟

سيشارك في البطولة ولأول مرة 48 منتخبا بدلا من العدد الحالي في قطر وهو 32 منتخبا.

هل سبق للدول المضيفة تنظيم كأس العالم؟

استضافت المكسيك كأس العالم مرتين من قبل.. في 1970 وفي 1986وستصبح أول دولة تستضيف النهائيات ثلاث مرات.

استضافت الولايات المتحدة البطولة مرة واحدة وكانت في 1994.

لم يسبق لكندا أن استضافت كأس العالم لفرق الرجال، لكنها استضافت كأس العالم للسيدات في 2015.

ما الدول الأخرى التي نافست على استضافة نسخة 2026؟