وقال ستويكوفيتش مازحا في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول تعليقه عن تسريبات تتحدث اعتماد البرازيل أسلوب اللعب بأربعة مهاجمين في مباراة اليوم: "البرازيل ستلعب بأربعة مهاجمين؟! ستكون نهايتنا"، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس".

وتعليقا على تداول بعض المواقع أنباء عن استخدام البرازيل طائرة مسيرة للتجسس على تدريبات فريقه، قال ستويكوفيتش: "لن تكسب البرازيل شيئا من تصوير تدريباتنا. لا أعتقد أنهم يقومون بذلك. إنهم قوة عظمى في عالم كرة القدم. ما الذي يمكنهم أن يستفادوا منه بمشاهدة تدريباتنا، من نكون مقارنة بهم ؟!".

رقصات برازيلية

كشف المهاجم الدولي البرازيلي رافينيا في مؤتمر صحفي أن أبطال العالم 5 مرات حضّروا رقصات احتفالية لكل هدف يسجلونه في مغامرتهم بمونديال قطر.

وأوضح مهاجم برشلونة الإسباني: "في الحقيقة، لدينا حتى الآن رقصات احتفالية لعشرة أهداف. لدينا ربما 10 رقصات محضّرة لكل مباراة. إذا سجلنا أكثر من 10 أهداف، سيكون علينا أن نكون خلاقين".

وتضم تشكيلة "راقصي السامبا" الذين يخوضون غمار منافسات المجموعة السابعة إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، تشكيلة تضم ترسانة هجومية مكوّنة من تسعة لاعبين بين أجنحة ورؤوس حربة في مسعاه للفوز بالنجمة السادسة واللقب الأول منذ عقدين.