سقط المنتخب الألماني في مفاجأة كبرى بنتيجة 1-2 أمام اليابان، بعد أن كان متقدما في الشوط الأول ويسير نحو تحقيق الفوز الأول في مسيرته بالبطولة.

عقدة جديدة

● خسرت ألمانيا في آخر ظهور لها بكأس العالم قبل مونديال قطر، بنتيجة 0-2 أمام كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018، لتودع البطولة من الدور الأول بعد أن كانت حاملة اللقب.

● وجدت ألمانيا نفسها أمام منتخب آسيوي آخر في أول ظهور بعد صدمة كوريا الجنوبية، لتتلقى الخسارة مجددا لكن هذه المرة أمام اليابان بنتيجة 1-2.

● المنتخبات الآسيوية باتت تمثل عقدة عند المنتخب الألماني، تضاهي عقدته الشهيرة مع المنتخب الإيطالي.

● فشل "المانشافت" في تحقيق أي فوز على "الأتزوري" في 7 مواجهات خلال 54 عاما، في الفترة بين 1962 وحتى 2016 في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا، إلى أن فك العقدة في ربع نهائي "يورو 2016".

سقوط الكبار

● خسارة المنتخب الألماني لم تكن الأولى في مونديال قطر للفرق المرشحة للفوز باللقب في الجولة الأولى، حيث سبقته منتخبات أخرى.

● تلقت الأرجنتين الصدمة الأولى في المونديال بالخسارة 1-2 أمام المنتخب السعودي.

● تعادلت كرواتيا وصيفة النسخة الماضية مع منتخب المغرب، لتعقد موقفها في المجموعة السادسة التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.

● الدنمارك التي بلغت نصف نهائي يورو 2020 العام الماضي تعادلت سلبيا كذلك أمام المنتخب التونسي.