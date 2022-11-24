وتصدرت إسبانيا المجموعة الخامسة بجدارة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان، الذي حقق مفاجأة كبرى بالتغلب على ألمانيا 2-1.

لكن إلى جانب الفوز الكبير، التحق "لا روخا" بقائمة المنتخبات التي حققت أرقاما مونديالية كبيرة، نحصرها في هذه النقاط:

• حققت إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بالتغلب على كوستاريكا 7-0.

• انضمت إسبانيا إلى قائمة "جلادي المونديال" الذين تعاملوا بقسوة مع منافسيهم، وبدأ الأمر في مونديال 1938 عندما حطم المنتخب السويدي نظيره الكوبي 8-0.

• في مونديال 1950 سحقت أوروغواي منتخب بوليفيا بنتيجة 8-0 لتنضم وقتها إلى السويد كأكثر منتخب يسجل أهدافا في مباراة واحدة بالبطولة.

• المجر اقتنصت لقب الأكثر تسجيلا في مباراة واحدة، وتغلبت على يوغوسلافيا بنتيجة 9-0 في مونديال 1974.

• مونديال 1982 شهد تحطيم الرقم القياسي مرة أخرى عن طريق منتخب المجر الذي سحق السلفادور 10-1.

• لم يعرف كأس العالم مثل هذه النتائج المجنونة سوى بعد 20 عاما في مونديال 2002، عندما فازت ألمانيا على السعودية 8-0.

• البرتغال انضمت إلى قائمة القساة في مونديال 2010 وقصفت منتخب كوريا الشمالية بسبعة أهداف نظيفة، وهي النتيجة التي عادلها المنتخب الإسباني على حساب كوستاريكا في مونديال قطر.