لم يظهر منتخب إسبانيا الرحمة في مباراته أمام كوستاريكا بمستهل مشواره في بطولة كأس العالم، الأربعاء، وسجل النتيجة الأكبر في تاريخه بالبطولة بالفوز 7-0.
وتصدرت إسبانيا المجموعة الخامسة بجدارة بفارق الأهداف عن منتخب اليابان، الذي حقق مفاجأة كبرى بالتغلب على ألمانيا 2-1.
لكن إلى جانب الفوز الكبير، التحق "لا روخا" بقائمة المنتخبات التي حققت أرقاما مونديالية كبيرة، نحصرها في هذه النقاط:
• حققت إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بالتغلب على كوستاريكا 7-0.
• انضمت إسبانيا إلى قائمة "جلادي المونديال" الذين تعاملوا بقسوة مع منافسيهم، وبدأ الأمر في مونديال 1938 عندما حطم المنتخب السويدي نظيره الكوبي 8-0.
• في مونديال 1950 سحقت أوروغواي منتخب بوليفيا بنتيجة 8-0 لتنضم وقتها إلى السويد كأكثر منتخب يسجل أهدافا في مباراة واحدة بالبطولة.
• المجر اقتنصت لقب الأكثر تسجيلا في مباراة واحدة، وتغلبت على يوغوسلافيا بنتيجة 9-0 في مونديال 1974.
• مونديال 1982 شهد تحطيم الرقم القياسي مرة أخرى عن طريق منتخب المجر الذي سحق السلفادور 10-1.
• لم يعرف كأس العالم مثل هذه النتائج المجنونة سوى بعد 20 عاما في مونديال 2002، عندما فازت ألمانيا على السعودية 8-0.
• البرتغال انضمت إلى قائمة القساة في مونديال 2010 وقصفت منتخب كوريا الشمالية بسبعة أهداف نظيفة، وهي النتيجة التي عادلها المنتخب الإسباني على حساب كوستاريكا في مونديال قطر.