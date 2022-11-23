وحقق "الماتادور" الإسباني الانتصار بنتيجة 7-0 على كوستاريكا، في مباراة أدارها بنجاح الحكم الإماراتي محمد عبدالله، على استاد الثمامة في الدوحة.

وبذلك سجلت إسبانيا أكبر نتيجة بتاريخها في بطولات كأس العالم، والتي سبق لدول أخرى أن سجلتها، آخرها البرتغال في مرمى كوريا الشمالية بمونديال 2010.

وقدم المنتخب الإسباني الشاب لوحة كروية "مذهلة"، وتناوب داني أولمو وماركو أسينسيو وفيران توريس وغافي وكارلوس سولير وألفارو موراتا، على التسجيل.

ولفتت الجماهير النظر إلى أن النجوم الذين اعتمد عليهم المدرب لويس إنريكي في تشكيلته، عدد منهم "منبوذون" في أنديتهم.

وعلى رأس هؤلاء ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، وفيران توريس لاعب برشلونة، وداني أولمو لاعب لايبغ الألماني، وهم ثلاثي الهجوم الأساسي.

وتصدر المنتخب الإسباني المجموعة بعد الجولة الأولى، بفارق الأهداف عن اليابان، التي صدمت العالم بانتصارها في وقت سابق على ألمانيا.