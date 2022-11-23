تن هاغ

المدرب الهولندي إريك تن هاغ تخلص من مشكلته الأولى، رونالدو، ويستطيع الآن التخطيط للعمل على مانشستر يونايتد دون التفكير بمراعاة مشاعر النجم البرتغالي، أو التعامل معه في غرفة تغيير الملابس.

أنتوني مارسيال

المهاجم الفرنسي أصبح الآن المهاجم الصريح الوحيد في التشكيلة، بعد رحيل منافسه على المركز، كريستيانو رونالدو. مارسيال قد يخوض أغلب المباريات من الآن فصاعدا دون القلق من "منافسة" رونالدو.

برونو فيرنانديز

من الأمور الواضحة جدا، أن صانع الألعاب برونو فيرنانديز، كان أفضل كثيرا، قبل انتقال رونالدو للفريق. فيرنانديز سيعود ليكون "محور" الفريق الهجومي، التي قد تعيده لقمة مستواه قبل عامين.

ماركوس راشفورد

المهاجم الإنجليزي يستطيع اللعب بمرك الجناح أو الهجوم، لكنه عانى من تذبذب في المستوى بآخر أعوام.

راشفورد عانى من عدم التجانس مع رونالدو، ورحيله سيعطي الإنجليزي الشاب فرصة لإعادة فرض نفسه، وتكوين ثنائيات أكثر تجانسا مع بقية عناصر الفريق.

جماهير مانشستر يونايتد

قد تكون جماهير "الشياطين الحمر" أكبر المستفيدين من رحيل رونالدو، فسواء كانوا معه في أزمته مع الفريق أو ضده، سينصب التركيز الآن على الفريق وأدائه في الدوري، دون التشتت والانقسام حول رونالدو.