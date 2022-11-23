وكانت الأرجنتين قد خسرت بطريقة مفاجئة، على يد السعودية، الثلاثاء، بنتيجة 1-2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022.

وطالت الانتقادات "الشرسة" منتخب الأرجنتين بعد الهزيمة، وأشار الكثيرين إلى أن "منتخب التانغو" كشف أنه ليس مرشحا للمنافسة مع كبار العالم.

لكن هذه النظرية ليست دائما صحيحة، فقد أعطانا تاريخ المونديال دروسا مفادها أن البطل يمكن أن "يتعثر" في البداية.