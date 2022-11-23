ويأتي رحيل رونالدو عن يونايتد بعد المقابلة التلفزيونية المدوية التي أجراها الأسبوع الماضي وقال فيها إنه شعر "بالخيانة" من مسؤولي النادي متهمًا إياهم بمحاولة إطاحته وأنه لا يكنّ احترامًا للمدرب الهولندي إريك تن هاغ.

وجاء في بيان للنادي "كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل وبمفعول فوري" قبل قرابة 6 أشهر من نهاية عقده.

وقال رونالدو في بيانه الرسمي الذي اختص به صحيفة "ميرور" البريطانية: "بعد المحادثات مع مانشستر يونايتد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء العقد مبكرًا".

وتابع النجم البرتغالي: "أنا أحب مانشستر يونايتد وأحب المشجعين، وهذا لن يتغير أبدًا، ومع ذلك يبدو أن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لي للبحث عن تحدٍ جديد".

واختتم رونالدو بيانه الرسمي: "أتمنى للفريق كل النجاح في الفترة المتبقية من الموسم وفي المستقبل".

الفترة الأخيرة لرونالدو