ولم يحدد الفيفا طبيعة الهتافات، لكنه أشار إلى أنها اعتمدت على المادة 13 من قانونه التأديبي.

ويعاقب الفيفا على مثل هذه الأفعال بـ"إيقاف 10 مباريات" عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" (20400 يورو) ومباراة من دون جمهور عندما تستهدف اتحادا.

ويعد هذا الإجراء التأديبي الأول في المونديال، الذي يختتم في 18 ديسمبر المقبل.