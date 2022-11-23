وتصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.

واستهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن تقدمت أستراليا بداية بهدف مبكر عن طريق كريغ غودوين (9).

وردت فرنسا برباعية تناوب على تسجيلها أدريان رابيو (27)، وأوليفييه جيرو (32 و71) وكيليان مبابي (68).

ويخوض المنتخب الفرنسي غمار هذه البطولة في غياب العديد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم هدافه كريم بنزيمة صاحب الكرة الذهبية هذا العام الذي أصيب قبل يومين من انطلاق البطولة، وثنائي خط الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي اللذين لعبا دورا كبيرا في تتويج المنتخب باللقب للمرة الثانية في تاريخه عام 2018.

وشارك في التشكيلة الأساسية 6 لاعبين ممن خاضوا المباراة النهائية قبل 4 سنوات.

وحل جيرو مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم بدلا من بنزيمة ليلعب إلى جانب مبابي، فسجل ثنائية عادل بها الرقم القياسي لعدد الأهداف مع فرنسا الذي كان بحوزة تييري هنري (51).

وكانت المباراة إعادة للقاء المنتخبين في مونديال روسيا، التي انتهت بفوز فرنسا 2-1.