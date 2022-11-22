المنتخب الفرنسي جاء على رأس المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا، بالإضافة إلى الدنمارك وتونس.

غيابات مؤثرة

• عانى المنتخب الفرنسي قبل انطلاق البطولة من عدة غيابات مؤثرة، كان أبرزها نغولو كانتي متوسط ميدان الفريق، لكن بعد إصابة بنزيما بات غياب مهاجم ريال مدريد هو الأكثر تأثيرا على الفريق.

•كريستوفر نكونكو مهاجم فريق لايبزيغ الألماني تعرض لإصابة في التدريبات الأخيرة لمنتخب فرنسا قبل التوجه إلى قطر ليغيب هو الآخر عن تشكيلة الديوك في المونديال.

• إدواردو كامفينغا لاعب ريال مدريد غاب كذلك عن منتخب فرنسا بسبب الإصابة، وكذلك الحال بالنسبة لبول بوغبا، وبريسنيل كيمبيمبي.

• ديديه ديشان قال في المؤتمر الصحفي الأول له قبل انطلاق رحلته في البطولة إن منتخب "الديوك" لديه البدلاء الذين يجعلونه لا يشعر بالغيابات، مشيرا إلى أن فريقه بات مستعدا للدفاع عن لقبه رغم الغيابات القوية.

استثمار المفاجآت

• يأمل منتخب أستراليا استثمار المفاجآت التي شهدها اليوم الثالث في المونديال بفوز السعودية على الأرجنتين، وتعادل تونس مع الدنمارك، ليقتنص نقطة أو أكثر من حامل اللقب.

• منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 سيواجه فريقا طموحا، لا يمتلك الكثير من النجوم في أوروبا، لكنه يمتلك الأمل الذي تتسلح به الكثير من المنتخبات في البطولة.

• المنتخب الأسترالي لعب 3 مرات في المشاركات السابقة ضد المنتخبات المتوجة بكأس العالم، وخسر كل اللقاءات، لكنه يأمل أن يتبدل الحال عندما يلعب ضد آخر بطل عالم.

• يعتمد المنتخب الأسترالي على مهاجمه المخضرم ماثيو ليكي الذي سجل 13 هدفا دوليا حتى الآن، ويقود الخط الأمامي للفريق منذ سنوات.