المنتخب السعودي قلب حسابات المجموعة بفوزه على الأرجنتين في أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، ليضع الفريقين المكسيكي والبولندي تحت الضغط مبكرا بعد الإعلان عن نفسه بقوة ضمن المرشحين للعبور إلى الدور التالي.

عرض الرجل الواحد

• غييرمو أوتشوا حارس المنتخب المكسيكي البالغ 37 عاما، أهم عناصر الفريق الأمريكي الشمالي، وتعول عليه الجماهير الكثير في حماية شباكهم من هجمات المنافسين في كأس العالم.

• اعتاد أوتشوا على تقديم عروض فردية رائعة بتصدياته مع المنتخب المكسيكي، وكذلك ناديه كلوب أمريكا الذي اشتهر معه أكثر في بطولات كأس العالم للأندية.

• لكن المنتخب البولندي أيضا لديه رجل اعتاد على الظهور بأداء فردي لإنقاذ الفريق، فروبيرت ليفاندوفيسكي هو حامل لواء فريقه في مواجهة المكسيك، وأهم النجوم الذين بإمكانهم ترجيح الكفة في المباراة.

النجم الثاني

• مثلما تُمنح جوائز أفضل ممثل مساعد، أو ممثل ثانٍ في السينما والدراما، هناك أفضل لاعب ثاني وأفضل لاعب مساعد في إنقاذ كل فريق، وهو الشيء الحاضر بقوة في قائمتي المكسيك وبولندا.

• بعد ليفاندوفيسكي، تمتلك بولندا بيوتر زيلينيسكي نجم نابولي الإيطالي، الذي يقدم واحدا من أفضل مواسمه مع فريقه الطامح للعودة للتتويج بالألقاب.

• في المكسيك هناك زميل زيلينسكي في نابولي، هيرفينغ لوزانو، لكن اللاعب الذي يتفوق عليه هو راؤول خيمينيز أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز مع ولفرهامبتون.

السعودية تشاهد

• سيوقف المنتخب السعودي احتفالاته بإسقاط الأرجنتين عندما تقف عقارب الساعة عند الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، من أجل متابعة صدام بولندا والمكسيك ودراسة الفريقين جيدا.

• السعودية تلعب ضد بولندا يوم السبت المقبل، ثم تواجه المكسيك في الجولة الختامية والحاسمة في المجموعة من أجل التأهل إلى الدور التالي، يوم 30 نوفمبر الجاري.

• ينتظر رجال المدرب هيرفي رينار تعادل بولندا والمكسيك ليتصدر المجموعة منفردا وبجدارة مع نهاية الجولة الأولى، ولتكون لديه الأفضلية واليد العليا عندما يواجه بولندا الجولة المقبلة.