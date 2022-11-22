وفجّرت السعودية واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوزها التاريخي على الارجنتين ونجمها الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المونديال.

وغرد الشيخ محمد بن راشد على حسابه بتويتر قائلا : "فوز مستحق .. أداء قتالي .. فرحة عربية .. ألف مبروووووك للمنتخب السعودي .. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا".

كما هنأ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الفوز السعودي على الأرجنتيني، وغرد على حسابة بموقع تويتر قائلا "ألف مبروك للأشقاء".

وسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد ان منح ليونيل ميسي التقدم للارجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم.

ومنعت السعودية ايضا الارجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بانها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.