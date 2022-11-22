وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، صورا لعدد من اللحظات التي كان فيها محمد العويس حاسما بتدخله، وحرمان لاعبي الأرجنتين من التسجيل على الأخضر.

وقال العويس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "نلعب على أرضنا وأمام جمهورنا.. وأتمنى من المنتخبات العربية المشاركة أن تستغل الحضور العربي القوي".

وساعد حارس المرمى، منتخب الأخضر، على الاحتفاظ بالتقدم الثمين، كما صد كرة كادت أن تقلب الموازين وتحقق التعادل، في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وقال المشيدون بالعويس، إن أداء الحارس كان مشرفا، بالنظر إلى قوة الخصم الأرجنتيني الذي يعد من أبين أقوى المنتخبات في العالم.

وبما أن الحارس كان يرتدي بذلة صفراء، فقد انتشرت أيضا عبارات الإشادة بـ"الأصفر"، على منوال "الأخضر".

العويس بدأ مسيرته مع الشباب، قبل الانتقال إلى الزعيم الهلال السعودي في صيف 2017.

وتعد مباراة الأرجنتين هي الثانية للعويس في كأس العالم، حيث سبق وأن لعب مواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من مجموعات مونديال 2018 أمام أوروجواي والتي خسرها الأخضر وقتها بهدف نظيف، فيما بقي بديلا بالمباراتين الآخرتين.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول، في وقت مبكر من المباراة، ثم حقق المنتخب السعودي التعادل في الثامنة والأربعين، وبعد ذلك، جاء هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والخمسين.