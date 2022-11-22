وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي أظهر حزنه على النتيجة، لكنه أكد أن "اللاعبين سيبحثون عن القوة ويحسنوا أداءهم في المباريات المقبلة".

وقال ميسي: "في غرفة تغيير الملابس مع الشباب، تحدثنا عن كل شيء. لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم. يجب أن نفوز. وهذا الأمر يعتمد علينا".

وأضاف: "الأمر متروك لنا لتصحيح الخطأ الذي ارتكبناه. هذا مرير للغاية. هذه مجموعة متحدة للغاية وتتميز بقوة تعاضدها، وقد حان الوقت لإظهار ذلك".

وأشار ميسي إلى أن "هذه المجموعة قوية" التي يلعب منتخب الأرجنتين ضمنها، مضيفا: "لقد مر وقت طويل منذ أن واجهت هذه المجموعة وضعا كهذا".

واستطرد: "إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لكن ليس هناك خيار آخر سوى الوقوف على قدمينا مجددا، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز كي نستقر مجددا".

وتطرق النجم الأرجنتيني للأهداف التي أحرزها فريقه، والتي تم إلفاء 3 منها، بالقول: "أعتقد أننا وجدنا الهدف بسرعة كبيرة، والأهداف غير المسموح بها كانت جيدة للغاية. في تلك اللحظة، سارعنا، وأردنا الانتقال للهدف، ووقعنا في العديد من الأخطاء".

وتابع: "نعلم أنه من خلال الفوز على المكسيك سنكون مرتاحين مرة أخرى. قلنا إنه يتعين علينا الفوز في كل مباراة".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وخاض ليونيل ميسي، الذي يعول عليه الكثير في كأس العالم 2022، مباراة واحدة فقط أمام منتخب السعودية، كانت ودية في عام 2012، وانتهت بالتعادل السلبي، قبل الخسارة في مواجهة اليوم.

ويلتقي المنتخبان المكسيكي والبولندي في إطار المجموعة ذاتها مساء اليوم.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات مرة واحدة في تاريخه عام 1994، حيث يسعى الأخضر لتكرار الإنجاز ذاته.