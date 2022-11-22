وتوافدت العائلات على حديقة اليوبيل للاستمتاع بالأجواء الحماسية خاصة وأن مدينة المشجعين توفر كل احتياجات الصغار والكبار، بإقامة أنشطة تفاعلية وترفيهية مميزة، ويمكن للزوار الاستمتاع بألعاب أخرى مثل كرة الطاولة والهوكي الهوائي، ومحطات الواقع الافتراضي، إلى جانب محاكاة أجواء الملاعب من خلال تلوين الوجه بألوان عَلم المنتخب المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 30 درهماً للكبار، بينما يكون دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، بشكل مجاني، علما وأن مدينة المشجعين تتوفر أيضا على تتوفر تذاكر كبار الشخصيات وباقة الضيافة وهي تذاكر بميزات خاصة.

وتفتح حديقة اليوبيل أبوابها للمشجعين بداية من الخامسة عصراً وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 12 ظهراً إلى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبلغ طاقة استيعاب الحديقة حوالي 10 ألاف مشجع، وتوفر لهم مقاعد مريحة، وطاولات مشتركة، وقسماً للمدخنين بالإضافة إلى نقاط بيع الأطعمة والمشروبات والمثلجات، وذلك حرصا على مشاهدة المباريات في أفضل ظروف الراحة ، وتقديم الخدمات المناسبة لقضاء يوم طويل حافل بالمباريات المثيرة.

وبداية من دور الـ 16 تزداد الإثارة لدى جماهير كأس العالم بافتتاح ساحة الوصل أبوابها للمشجعين، لاستعادة ذكريات الحفلات الناجحة التي شهدتها خلال معرض إكسبو 2020، والاستمتاع هذه المرة بتجربة مشاهدة المباريات وحيث سيتم إقامة العديد من الفعاليات المونديالية منها عرض السلام الوطني لبلدان المنتخبات المشاركة ورفع الأعلام، إلى جانب إحياء حفلات موسيقية.

وتقدر القدرة الاستيعابية لساحة الوصل بحوالي 2500 مشجع، حيث يمكن حجز مقصورة خاصة لكبار الشخصيات والتي تتسع لثلاثين شخصا، علما وأن بث المباريات سيكون عبر أربع شاشات عرض كبيرة الحجم في قبة الوصل ، معززة فضلاً عن أنشطة مميزة تزيد من أجواء الحماس لدى الجماهير.