ويبدأ منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي بمواجهة نارية مع راقصي التانغو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي الجماهر السعودية المتعطشة للتأهل للدور الثاني، وهي تتوافد إلى منطقة لوسيل حث تقام المباراة، حاملين الأعلام السعودية.

وعلى غرار نجوم "الأخضر" في الملعب ، تقف الجماهير السعودية أمام مهمة تاريخية تضعها في قلب المسؤولية عندما تقف بكامل طاقتها المعنوية بمدرجات "لوسيل"، حيث تجري الموقعة المونديال المرتقبة.

ومن جهتها، استنفرت المطارات السعودية جهودها بأفضل صورة لاستقبال المشجعين السعوديين المغادرين إلى الدوحة لمؤازرة الأخضر في مشوراه المونديالي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

لتسهيل متابعة اللقاء الافتتاحي للأخضر أمام المنتخب الأرجنتيني، وجهت السلطات السعودية بانتهاء جميع الجهات الحكومية يوم الثلاثاء 12 ظهرا، وذلك دعما للأخضر.

ومن جهتها، كان للناقلات الوطنية نشاطها الاستثنائي في هذا الحدث؛ إذ سيّرت الخطوط الجوية السعودية رحلات إضافية ترددية بين المملكة وقطر، لنقل الجمهور الرياضي إلى مطار الدوحة، انطلاقاً من الرياض وجدة والدمام أيام مباريات المنتخب السعودي، والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة اليدوية داخل مقصورة الطائرة، مما يسرع في إجراءات سفرهم. وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وفي العاصمة الرياض، أصبح بمقدور الآلاف من جماهير كرة القدم في السعودية مشاهدة المباريات ضمن مهرجان المشجعين الدولي "فيفا فان فيستيفال"، وبتجربة فريدة من نوعها في مجمّع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي (بجوار الصالات الخضراء).

وانطلقت مساء الأحد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 حيث تلقى العنابي الخسارة أمام الإكوادور بهدفين دون رد.