ولم يعط المدرب تيتي أي دلائل عن اختياراته الأساسية حيث لم يضمن فينيسيوس جونيور بعد مكانا في التشكيلة الأساسية لبطل العالم خمس مرات.

وقال رافينيا في المؤتمر الصحفي "نحن فريق هجومي ووجود عدة لاعبين في الأمام يساعدنا لأن هذه هي هويتنا".

ويحافظ تيتي على سرية ما إذا كان سيدفع بفريد مع كاسيميرو زميله في مانشستر يونايتد لتعزيز خط الوسط أو إطلاق العنان لفينيسيوس إلى جانب نيمار وريتشارليسون ورافينيا، مع قدرة لوكاس باكيتا على اللعب كرجل ثاني أو ثالث في خط الوسط وفقا لأسلوب اللعب.

وقال رافينيا "بوجود فينيسيوس سيكون لدينا فريق أكثر سرعة يمكنه استغلال المساحات، لكن وجود باكيتا يجعلنا أكثر خطورة من العمق".