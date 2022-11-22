القرعة وضعت المنتخب السعودي إلى جوار منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي بولندا والمكسيك، لتشهد المجموعة وجود 4 منتخبات من قارات مختلفة.

عودة ميسي

غاب ميسي عن تدريبات فريقه عقب مواجهة الإمارات الودية ليثير القلق حول غيابه عن مواجهة السعودية، لكنه عاد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة وطمأن جماهير بلاده بأن حالته طيبة وأنه سيشارك في المباراة.

ليونيل ميسي سجل 6 أهداف فقط في بطولات كأس العالم، ولم يحقق اللقب، لكنه يحتفظ في منزله بالميدالية الفضية لمونديال 2014 عندما خسرت الأرجنتين المباراة النهائية أمام منتخب ألمانيا في البرازيل.

ميسي أعلن قبل انطلاق البطولة أن مونديال قطر سيكون الأخير بالنسبة له، مشيرا إلى أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لن يشهد وجوده رفقة التانعو.

يأمل ليونيل ميسي في أن يحسن سجله التهديفي في بطولته الأخيرة، حيث يبتعد بفارق 10 أهداف كاملة عن ميروسلاف كلوزه نجم المنتخب الألماني السابق والهداف التاريخي للبطولة.

ثقة سعودية

يتمتع المعسكر السعودي بثقة كبيرة قبل مواجهة الأرجنتين، كما يعد الأمل هو السلاح الذي رفعه الفرنسي هيرفي رينارد في وجه راقصي التانغو.

مدرب السعودية قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لم نأت إلى المونديال للنزهة، هدفنا جعل الشعب السعودي يفخر بنا، لدينا روح قتالية ستظهر في الملعب".

رينار كشف عن معرفته الكاملة بالمنتخب الأرجنتيني قائلا: "نعرف الفريق الذي نواجهه جيدا، نلعب ضد مرشح قوي للفوز بالبطولة، لكن هذا طبيعي عندما تشارك في كأس العالم، دائما تصطدم بالأقوى".

وقال عبد الإله المالكي لاعب المنتخب السعودي إن فريقه يتمتع بثقة كبيرة قبل مواجهة الأرجنتين ولا يخشى أي لاعب بما فيهم ميسي، مضيفا: "عندما نرتدي قميص السعودية في الملعب، لا نخشى أي لاعب أمامنا، لكن مواجهة ميسي ستظل أمر رائع بالنسبة لنا".

وتقام المباراة في تمام الثانية ظهرا بتوقيت أبوظبي، ويستضيفها ملعب لوسيل أحد الملاعب التي بنيت خصيصا من أجل المونديال، وافتتحت قبل أسابيع قليلة من انطلاق أقوى مسابقات كرة القدم في العالم.