المنتخب الهولندي سجل هدفه الأول في الدقيقة 85، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليحبط مسيرة الفريق السنغالي الجيدة طوال المباراة والتي لم تكلل بتسجيل أي هدف في النهاية.

"ديجافو"

منتخب السنغال قدم مباراة إفريقية من الطراز الأول، كأنها شوهدت من قبل مع منتخب إفريقي آخر بنفس الأحداث، يمر شريط الذكريات أثناء مشاهدة المباراة ليجعل المشاهد يرى مباريات أخرى كثيرة مماثلة.

الفريق السنغالي قدم مباراة جيدة وسيطر عليها في كثير من الأوقات، لكنه في النهاية لم يتمكن من ترجمة التفوق إلى أهداف، ليتعرض إلى استقبال الأهداف في اللحظات الأخيرة ويخسر اللقاء.

• المباراة أعادت إلى الأذهان مباراة هولندا وكوت ديفوار عام 2006 في مرحلة المجموعات، عندما قدم الفريق الإفريقي مباراة رائعة ثم خسر في النهاية بهدفين مقابل هدف.

• أسود التيرانغا سددوا الكرة على مرمى هولندا 15 مرة مقابل 10 مرات فقط للطواحين البرتقالية، من بينها 4 كرات بين القائمين والعارضة، بينما سدد الفريق الفائز 3 مرات فقط على مرمى الحارس إدوارد ميندي.

الخبرة تتفوق

منتخب هولندا حسم المباراة في دقائقها الأخيرة عن طريق الخبرات التي يمتلكها والتاريخ الكبير الذي يتمتع به، حيث سبق للطواحين بلوغ نهائي كأس العالم 3 مرات من قبل، ومرت به الكثير من الأجيال الذهبية على مر التاريخ.

تعرض المنتخب السنغالي للذعر بعد استقبال الهدف الأول وخرج من مناطقه الدفاعية بحثا عن هدف التعادل، فاستغل الفريق البرتقالي الأمر وسجل هدف قتل به المباراة وضمن النقاط الثلاث.

• لويس فان غال المدير الفني للمنتخب الهولندي بات أكثر مدرب يحقق الانتصارات في تاريخ منتخب بلاده بعدما وصل إلى الفوز رقم 38 في مباراته رقم 86 مع الطواحين البرتقالية.