وبعدما افتتحت قطر المضيفة منافسات المجموعة والنسخة الثانية والعشرين من النهائيات بالخسارة أمام الإكوادور صفر-2 الأحد على استاد البيت، أكملت هولندا الجولة الأولى بثلاث نقاط في مستهل عودتها الى البطولةـ

أحرز كودي جاكبو هدفا قرب النهاية وأضاف دافي كلاسن هدفا في الوقت بدل الضائع لتفوز هولندا 2-صفر على أسود التيرانغا.



وأهدرت هولندا أكثر من فرصة حتى ارتقى جاكبو، في ظهوره الأول بكأس العالم، لتمريرة عرضية من فرينكي دي يونغ وهز الشباك بضربة رأس قبل الحارس إدوار مندي في الدقيقة 84.

وأضاف البديل كلاسن الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بعد متابعة تسديدة ممفيس ديباي المرتدة من مندي.