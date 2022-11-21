المجموعة تضم إلى جوار المنتخبين الإنجليزي والإيراني، منتخبي الولايات المتحدة وويلز، حيث يتنافس الجميع على بطاقتين فقط للعبور إلى دور الستة عشر في البطولة.

صراع مبكر

البرتغالي كارلوس كيروش شن حربا مبكرة للغاية على إنجلترا في المؤتمر الصحفي التقديمي لفريقه في كأس العالم، بعيدا عن الملعب.

• كيروش رفض الرد على صحفي إنجليزي حول الانتقادات الموجهة إلى قطر قبيل انطلاق كأس العالم، وطالبه بالحديث عن أزمة المهاجرين في بلاده ليثير غضب الإعلام الإنجليزي.

• المدرب السابق للمنتخب المصري قال قبل مباراته الأولى مع إيران في المونديال إنه سيلعب ضد أقوى منتخب إنجليزي منذ عام 1966.

• غاريث ساوثغيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا لم يكن بعيدا عن الصراع خارج الملعب قبل لقاء إيران، حيث رفض انصياع فريقه لشروط الفيفا والبلد المنظم، وأكد أنه سيدعم المثلية والحريات بعمل جماعي لفريقه بالاتكاء على الركبة في أرض الملعب قبل انطلاق اللقاء.

وقال ساوثغيت في مؤتمر المباراة الصحفي: "هاري كين سيرتدي شارة دعم المثلية، علينا أن نفعل ذلك في المحافل الدولية، لكننا ننتظر رد الفيفا على طلبنا أولا".

• جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ألمح لوجود عقوبات ضد اللاعبين ومنتخباتهم إذا ما تم ارتداء شارة "مخالفة" للوائح الفيفا، وهو ما دفع 7 دول من بينهم إنجلترا لإصدار بيانا يؤكدون خلاله عدم ارتداء شارة دعم المثليين في المونديال.

منافسة في الملعب

وعلى العشب الأخضر سيكون كارلوس كيروش على موعد مع مواجهة أفضل منتخب إنجليزي بالفعل كما وصفه منذ عام 1966، والفريق الذي بلغ المربع الذهبي في آخر مونديال بروسيا عام 2018.

• منتخب إنجلترا من أقوى المرشحين للتتويج باللقب، وهو ما صرح به هاري كين قائد ومهاجم الفريق قبل انطلاق البطولة، مشيرا إلى رغبة فريقه في تحقيق اللقب بعد انتظار 56 عاما.

• المنتخب الإيراني لديه قدرات دفاعية جيدة، ومدربه كارلوس كيروش اشتهر في الأونة الأخيرة خاصة في فترة ولايته مع المنتخب المصري بإجادة طريقة اللعب الدفاعية، وهو ما يشكل تهديدا على المنتخب الإنجليزي في مباراته الأولى.

• تعرض منتخب إنجلترا لضربة قوية بتأكد غياب الثنائي كايل ووكر وجيمس ماديسون عن المباراة الأولى أمام منتخب إيران.

• لم يعرف منتخب إيران طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم الفوز على منتخب أوروبي، ويأمل أن يكون منتخب الأسود الثلاثة هو ضحيته الأولى لشق طريقه إلى ثمن النهائي.

• يعتمد كارلوس كيروش على الكثير من اللاعبين، لكن مهدي تارمي مهاجم بورتو البرتغالي هو أبرز مفاتيح لعبه للوصول إلى شباك المنافسين، وستكون أمامه مهمة صعبة أمام الدفاع الإنجليزي.

• قائمة المنتخب الإنجليزي المدججة بالنجوم، تتميز بتعدد الخيارات الهجومية، ما يجعل منتخب الأسود الثلاثة ضمن أفضل الخطوط الهجومية في البطولة بوجود هاري كين وفيل فودين ورحيم سترلينغ وماركوس راشفورد وكالوم ويلسون وبوكايو ساكا وجاك جريليش.

•مباراة إنجلترا وإيران ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر في تمام الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.