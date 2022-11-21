وينتظر عشاق كرة القدم اليوم الاثنين، المباراة الثانية ضمن مونديال قطر 2022 بين منتخبي إنجلترا وإيران، على ملعب "خليفة الدولي" في العاصمة الدوحة، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية.

وتجمع المباراة الثالثة في البطولة والثانية اليوم منتخبي السنغال وهولندا، على استاد "الثمامة" في الدوحة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتختتم مباريات اليوم الاثنين بمواجهة بين منتخبي الولايات المتحدة وويلز، على استاد "أحمد بن علي المونديالي" في الريان، في إطار منافسات المجموعة الثانية كأس العالم.

وكانت الإكوادور فازت على قطر، الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، أمس الأحد، بهدفين دون رد.

جدول مباريات مونديال قطر 2022 ليوم الاثنين 21 نوفمبر: