وأحرز الإكوادوري إينير فالنسيا أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما ألغى له الحكم هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 من كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح منتخب الإكوادور عن طريق أنجيلو بريسيادو على رأس إينير فالنسيا الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وتلعب قطر ضد السنغال في المباراة المقبلة في المجموعة الأولى الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.

