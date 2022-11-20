أحرز الإكوادوري إينير فالنسيا، الأحد، أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر على استاد البيت في الخور شمال العاصمة الدوحة.
وفيما يلي أصحاب الهدف الأول في كل نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، منذ انطلاقها في الأوروغواي عام 1930 حتى النسخة الثانية والعشرين المقامة راهناً في قطر 2022:
- 13 يوليو 1930 في الأوروغواي: الفرنسي لوسيان لوران في مرمى المكسيك (4-1)
- 27 مايو 1934 في إيطاليا: الأرجنتيني إرنستو بيليس في مرمى السويد (2-3)
- 4 يونيو 1938 في فرنسا: الألماني يوزيف غاوتشل في مرمى سويسرا (1-1)
- 24 يونيو 1950 في البرازيل: البرازيلي أديمير في مرمى المكسيك (4-صفر)
- 16 يونيو 1954 في سويسرا:اليوغوسلافي ميلوش ميليتينوفيتش في مرمى فرنسا (1-صفر)
- 8 يونيو 1958 في السويد: السويدي توري كلاس أنيي سيمونسون في مرمى المكسيك (3-صفر)
- مايو 1962 في تشيلي: الارجنتيني هكتور فاكوندو في مرمى بلغاريا (1-صفر)
- 12 يوليو 1966 في إنكلترا: البرازيلي بيليه في مرمى بلغاريا (2-صفر)
- 2 يونيو 1970 في المكسيك: البلغاري دينكو درمندجييف المعروف ايضا ب"تشيكو" في مرمى البيرو (2-3)
- 14 يونيو 1974 في ألمانيا الغربية: الألماني بول برايتنر في مرمى تشيلي (1-صفر)
- 2 يونيو 1978 في الأرجنتين: الفرنسي برنار لاكومب في مرمى إيطاليا (1-2)
- 13يونيو 1982 في إسبانيا: البلجيكي اروين فاندنبرغ في مرمى الأرجنتين (1-صفر)
- 3 مايو 1986 في المكسيك: الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي في مرمى بلغاريا (1-1)
- 8 يونيو 1990 في إيطاليا: الكاميروني فرانسوا أومام بييك في مرمى الأرجنتين (1-صفر)
- 17 يونيو 1994 في الولايات المتحدة: الألماني يورغن كلينسمان في مرمى بوليفيا (1-صفر)
- 10 يونيو 1998 في فرنسا: البرازيليسيزار سامبايو في مرمى اسكتلندا (2-1)
- 31 مايو 2002 في كوريا الجنوبية واليابان: السنغالي بابا بوبا ديوب في مرمى فرنسا (1-صفر)
- 9 يونيو 2006 في ألمانيا: الالماني فيليب لام في مرمى كوستاريكا (4-2)
- 11 يونيو 2010 في جنوب إفريقيا: الجنوب إفريقي لورنس سيفيوي تشابالالا في مرمى المكسيك (1-1)
- 12 يونيو 2014 في البرازيل: البرازيلي مارسيلو خطأ في مرمى فريقه لصالح كرواتيا (3-1)
- 14 يونيو 2018 في روسيا: الروسي يوري الكسندروفيتش غازينسكي في مرمى السعودية (5-صفر)
- 20 نوفمبر 2022 في قطر: الإكوادوري إينير فالنسيا في مرمى قطر