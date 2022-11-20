وفيما يلي أصحاب الهدف الأول في كل نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، منذ انطلاقها في الأوروغواي عام 1930 حتى النسخة الثانية والعشرين المقامة راهناً في قطر 2022:

13 يوليو 1930 في الأوروغواي: الفرنسي لوسيان لوران في مرمى المكسيك (4-1)

27 مايو 1934 في إيطاليا: الأرجنتيني إرنستو بيليس في مرمى السويد (2-3)

4 يونيو 1938 في فرنسا: الألماني يوزيف غاوتشل في مرمى سويسرا (1-1)

24 يونيو 1950 في البرازيل: البرازيلي أديمير في مرمى المكسيك (4-صفر)

16 يونيو 1954 في سويسرا:اليوغوسلافي ميلوش ميليتينوفيتش في مرمى فرنسا (1-صفر)

8 يونيو 1958 في السويد: السويدي توري كلاس أنيي سيمونسون في مرمى المكسيك (3-صفر)

مايو 1962 في تشيلي: الارجنتيني هكتور فاكوندو في مرمى بلغاريا (1-صفر)

12 يوليو 1966 في إنكلترا: البرازيلي بيليه في مرمى بلغاريا (2-صفر)

2 يونيو 1970 في المكسيك: البلغاري دينكو درمندجييف المعروف ايضا ب"تشيكو" في مرمى البيرو (2-3)

14 يونيو 1974 في ألمانيا الغربية: الألماني بول برايتنر في مرمى تشيلي (1-صفر)

2 يونيو 1978 في الأرجنتين: الفرنسي برنار لاكومب في مرمى إيطاليا (1-2)

13يونيو 1982 في إسبانيا: البلجيكي اروين فاندنبرغ في مرمى الأرجنتين (1-صفر)

3 مايو 1986 في المكسيك: الإيطالي أليساندرو ألتوبيلي في مرمى بلغاريا (1-1)

8 يونيو 1990 في إيطاليا: الكاميروني فرانسوا أومام بييك في مرمى الأرجنتين (1-صفر)

17 يونيو 1994 في الولايات المتحدة: الألماني يورغن كلينسمان في مرمى بوليفيا (1-صفر)

10 يونيو 1998 في فرنسا: البرازيليسيزار سامبايو في مرمى اسكتلندا (2-1)

31 مايو 2002 في كوريا الجنوبية واليابان: السنغالي بابا بوبا ديوب في مرمى فرنسا (1-صفر)

9 يونيو 2006 في ألمانيا: الالماني فيليب لام في مرمى كوستاريكا (4-2)

11 يونيو 2010 في جنوب إفريقيا: الجنوب إفريقي لورنس سيفيوي تشابالالا في مرمى المكسيك (1-1)

12 يونيو 2014 في البرازيل: البرازيلي مارسيلو خطأ في مرمى فريقه لصالح كرواتيا (3-1)

14 يونيو 2018 في روسيا: الروسي يوري الكسندروفيتش غازينسكي في مرمى السعودية (5-صفر)

20 نوفمبر 2022 في قطر: الإكوادوري إينير فالنسيا في مرمى قطر