وتوقعت الناقة التي يطلق عليها اسم "كاميلا" الفائز في مباراة إنجلترا وإيران، الإثنين، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات الولايات المتحدة وويلز.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مالكي الناقة جيني وفيرنون مور قولهما: "لم تخطئ كاميلا أبدا في أي توقع سابق لها".

وأضاف فيرنون: "اختيار الناقة لإنجلترا فأل حسن على منتخب الأسود الثلاثة. من المهم جدا للفريق تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح".

وأوضح: "كررنا العملية مع الناقة أكثر من مرة، وكانت تختار العلم الإنجليزي دائما".

كذلك توقعت الناقة الفائز في المباراة الافتتاحية للعرس الكروي، فاختارت الإكوادور بدل قطر المنظمة للبطولة.