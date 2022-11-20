وقال سيف الوزيري، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: "تشرفت أن أكون جزءا صغيرا من هذا الإنجاز العظيم، مع ابن عمتي وأخويا وشريكي هشام السيد، في مصنع تصنيع كور (كرات) أديداس في مصر بلدنا، دعما للصناعة".

وأضاف أن المصنع "سيكون محطة رئيسية لتصدير كور أديداس للعالم كله، بداية بكأس العالم قطر 2022".

وينطلق المونديال الذي طال انتظاره، الأحد، بدولة قطر، بمواجهة بين أصحاب الأرض ضد الإكوادور.