وتلقى كريم بنزيمة صدمة كبيرة بعدما أصبح خارج كأس العالم 2022، عقب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات منتخب فرنسا خلال الساعات الأولى من أول أيام البطولة في قطر.

وحصد قائد ريال مدريد جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2022 بعد تقديم موسم مبهر مع ريال مدريد، تُوج فيه بعدة ألقاب بينها الدوري الإسباني والبطولة الأهم دوري أبطال أوروبا.

ولأول مرة منذ 44 عاما ستفتقد أجواء البطولة العالمية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وتحديدا منذ نسخة 1978 التي غاب عنها الدنماركي آلان سيمونسن المتوج بها في 1977.

وكان حامل الكرة الذهبية حاضرا في كل نهائيات كأس العالم منذ عام 1982، بدءا من كارل هاينز رومينيغه نجم منتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982، وصولا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خاض آخر نسختين لكأس العالم وهو صاحب "بالون دور".

ورغم بلوغ بنزيمة لعامه الـ34، فإنه لم يشارك في كأس العالم، إلا في مناسبة وحيدة وتحديدا في نسخة 2014 بالبرازيل، وسجل وقتها 3 أهداف في 5 مباريات، قبل أن يودع مع منتخب فرنسا البطولة من الدور ربع النهائي على يد ألمانيا.

صاحب "البالون الدور" في نهائيات كأس العالم منذ عام 1982:

1982.. كارل هاينز رومينيغه

1986.. ميشيل بلاتيني

1990.. ماركو فان باستن

1994.. روبرتو باجيو

1998.. الظاهرة رونالدو

2002.. مايكل أوين

2006.. رونالدينيو

2010.. ليونيل ميسي

2014.. كريستيانو رونالدو

2018.. كريستيانو رونالدو