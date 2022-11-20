ومساء السبت، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد النجم كريم بنزيمة من تشكيلة منتخب "الديوك" المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الذين سيفوتون أكبر حدث كرة قدم في العالم هذه السنة: