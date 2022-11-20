وتلتقي قطر الدولة المضيفة مع الإكوادور في المباراة الافتتاحية على استاد البيت، الأحد، في أول بطولة تقام في أواخر الخريف، والأولى أيضا في العالم العربي والشرق الاوسط.

ونُقل الموعد المعتاد للبطولة من شهري يونيو ويوليو إلى منتصف موسم البطولات الأوروبية بسبب درجات الحرارة المرتفعة صيفا في الدولة الخليجية.

وقال كلينسمان في مؤتمر صحفي بالدوحة: "أعتقد أن النسخة الحالية قد تشهد مفاجآت كثيرة من قبل منتخبات غير مرشحة، ربما يكون منتخبا إفريقيا أو آسيويا. إذا كان يتمتع بالشجاعة فربما يستطيع الذهاب بعيدا في هذه البطولة".

وأضاف: "ليست كأس العالم الحالية نسخة للتقوقع في الدفاع، بل هي تشجع على أن تكون شجاعا وتتقدم إلى الأمام".

وأوضح: "لا أعتقد أنك تستطيع الذهاب بعيدا إذا اعتمدت أسلوبا دفاعيا بحتا".

وختم أنه "على العموم، أعتقد أننا سنشهد بطولة من نوعية عالية، عالية جدا، لأن اللاعبين لم يكونوا في حاجة إلى فترة استعدادات طويلة كما كانت الحال في النسخات السابقة".

وكان كلينسمان أحد ركائز منتخب ألمانيا الغربية الذي توج بطلا للعالم عام 1990 في إيطاليا، قبل أن يشرف على منتخب بلاده في المونديال الذي استضافته بلاده عام 2006 وحل فيه فريقه في المركز الثالث.

كما أشرف على تدريب منتخب الولايات المتحدة في نسخة البرازيل عام 2014.

وسيكون كلينسمان في النسخة الحالية أحد أفراد اللجنة الفنية التي تقوم بتحليل المباريات في البطولة.