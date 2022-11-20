وشارك العديد من لاعبي إنجلترا لقطات مستمرة من معسكر المنتخب استعدادًا للبطولة، وهو ما لجأت إليه صحيفة "ديلي ميل" في تفسير خطوة سانشو الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يأخذ عطلة من وسائل التواصل الاجتماعي للتركيز على عائلته والمرحلة التالية من الموسم الإنجليزي.

الحساب الذي يملك 9 ملايين من المتابعين، لا يوجد عليه أي شيء في الوقت الراهن.

وانضم سانشو (22 عامًا) إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه استرليني، قادمًا بوروسيا دورتموند.

وخرج سانشو الذي كان ضمن رجال المدرب غاريث ساوثغيت المعتادين من قائمة الإنجليز النهائية، فيما عاد إليها زميله ماركوس راشفورد الذي عانى في الآونة الأخيرة، قبل أن تتحسن الأمور تدريجيًا.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة وويلز.