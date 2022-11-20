وقال المدير الفني للمنتخب ديدييه ديشامب: "أنا حزين للغاية من أجل كريم الذي جعل من كأس العالم هدفا كبيرا له".

وأضاف: "رغم هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لديّ ثقة كاملة في مجموعة اللاعبين. سنبذل قصارى جهدنا لمواجهة التحدي الضخم الذي ينتظرنا".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن مهاجم ريال مدريد الإسباني اضطر للخروج بشكل مبكر من مران فرنسا بسبب الإصابة، السبت، في ضربة قوية لحامل اللقب قبل 3 أيام من مباراته الأولى في المونديال.

وشارك بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية، الذي كان يعاني إصابة عضلية، إلى جانب زميله المدافع رافائيل فاران العائد من إصابة في الركبة، في مران منتخب فرنسا، السبت، لأول مرة منذ الوصول إلى قطر.

وقالت "ليكيب" إن بنزيمة لم يكمل المران بعدما تعرض لإصابة، لكن من دون الكشف عن خطورتها.

وتفتقد فرنسا بالفعل في البطولة ثنائي الوسط المؤثر بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، وستبدأ مشوارها أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا تونس والدنمارك.